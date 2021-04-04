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تعليم

8 أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كتابة مقترحات المنح البحثية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر
أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أبريل 2021، التى تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول كتابة مقترحات المنح البحثية يومى ٨ ، ٩  ابريل ٢٠٢١ بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا  . 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

جدير بالذكر ان جامعة حلوان تتابع انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى وتطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية كما تتابع أغلب كليات الجامعة الدراسة بنظام الاونلاين منذ بداية الاسبوع الاول للفصل الدراسى و حتى نهاية الاسبوع الحالى ، للحفاظ على سلامة الطلاب من كورونا . 
 
وصرح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب "، بأن هناك انتظاما  فى عملية رفع المقررات الدراسية بالفصل الدراسى الثانى على المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة ليتابع الطلاب العملية التعليمية بسهولة
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