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مرأة

أسرار استخدام الكاكاو في المخبوزات والحلويات

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:02 ص
أسرار
أسرار
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أسماء عبد الحفيظ

تعتمد معظم الوصفات المحضرة بطعم الشوكولاتة على الكاكاو سواء كانت مخبوزات أو حلويات ليكون ضمن المكونات الجافة المضافة للوصفة ليعطي لها المذاق المطلوب.

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ورغم أن الكاكاو مكون خفيف ولا يحتاج خطوات لإضافته ولكن هناك عدة قواعد يجب الانتباه لها لتجنب طعم المرارة أو تلف خليط المعجنات ويتم تحضير المخبوزات بأنوعها بنجاح وأمان للشيف الشربيني.

الكاكاو الخام والسكر
 لا بد من التعامل بحذر شديد مع الكاكاو الخام لأن زيادته بمقدار غير محسوب يعطي طعم مرارة في الوصفة المحضرة به، كما يحتاج لمعادلته بكمية سكر مناسبة مع إذابته في لبن للحصول على أفضل طعم له في الوصفة المحضرة بالشوكولاتة.

الكاكاو والدقيق
 بما أن الكاكاو نفس قوام الدقيق يجب الانتباه لحساب كمية الكاكاو لتكون ضمن كمية الدقيق الكاملة بالوصفة ويحل محله، بمعنى إن كان المقرر إضافة 2 كوب دقيق فقط فيضاف كوب ونصف دقيق ونصف كوب كاكاو حتى يتساوى مقدار المكونات الجافة في الوصفة ولا يختل قوامها وتجف مع زيادة الكاكاو مع الدقيق.

الكاكاو وكمية السائل
 إذا كان الكاكاو مستخدم في تحضر وصفة مخبوزات بزيادة عن المكونات الجافة في الوصفة فهنا يجب الانتباه أن خليط المعجنات والمخبوزات سيجف وهنا يجب تطريتها وتليينها بزيادة نسبة السائل للحصول على القوام المثالي حتى لا تتلف الوصفة.

الكاكاو والنار
 لا يعرض الكاكاو المضاف مباشرة على وجه وصفة المخبوزات أو الحلويات إلى نار مباشرة مهما كان السبب لأنه حتمًا سيحترق ويتلف الوصفة بالكامل، فقط يمكن الاعتماد عليه في التزيين النهائي بعد التحضير إذا كان مطلوب.

الكاكاو والتزيين
 عند الاعتماد على استخدام الكاكاو في تزيين وجه المخبوزات والحلويات يجب التأكد أنه مخلوط مع القليل من السكر لمعادلة طعمه بمذاق حلو، مع الانتباه لتوزيعه بالرش على وجه الوصفة باستخدام مصفاة للتاكد من توزيعه بطريقة صحيحة دون تكتلات تتلف طعم الوجبة المقدمة.

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