مصر للدراسات الاقتصادية يثمن دور مساعدي النواب ويناقش احتياجاتهم

عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حلقة نقاشية، بالتعاون مع مركز المشروع المصرى للسياسات والدراسات الاستراتيجية حول مدى تأثير مساعدى النواب فى الارتقاء بالعمل البرلمانى فى إطار توضيح دور مساعدى النواب بالإضافة الى الدور المأمول منهم خلال الفترة القادمة





حضر الحلقة النقاشية اللواء عاصم جنيدى مدير مركز المعلومات بمجلس النواب السابق والنائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق الى جانب مساعدى النواب بمجلسى النواب والشيوخ يمثلون 25 نائبا بمجلس النواب والشيوخ.





قال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الهدف من الحلقة النقاشية هو حالة الحوار بين مساعدى النواب والخبرات لتحقيق أقصى استفادة علمية وتنفيذية تمكنهم من الارتقاء بالأداء البرلمانى وبالتالى على أداء النواب داخل البرلمان.



