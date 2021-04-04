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تعليم

انطلاق أسبوع البيئة بـ ألسن عين شمس.. اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس أسبوع البيئة بدءا من اليوم الموافق 4 ابريل حتي الخميس  ٨ أبريل .

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وتضم الفعاليات عددًا من الندوات بالإضافة إلي معرض خيرى للملابس ، ومعرض للمشغولات اليدوية والخشبية واللوحات والكتب ،  إلي جانب حملة لتدوير المخلفات الإلكترونية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئه الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن .

وفي إطار اخر نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.
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