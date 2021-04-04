انطلاق أسبوع البيئة بـ ألسن عين شمس.. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس أسبوع البيئة بدءا من اليوم الموافق 4 ابريل حتي الخميس ٨ أبريل .





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وتضم الفعاليات عددًا من الندوات بالإضافة إلي معرض خيرى للملابس ، ومعرض للمشغولات اليدوية والخشبية واللوحات والكتب ، إلي جانب حملة لتدوير المخلفات الإلكترونية .





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئه الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن .



