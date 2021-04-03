نائب يشيد باحتفالية نقل المومياوات: مصر أم الحضارات أبهرت العالم

أشاد عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بالاحتفالية العالمية التي أقامتها مصر لنقل المومياوات الملكية إلي متحف الحضارة ، مؤكدا أنها أبهرت الجميع فى وقت يعانى العالم كله من تحديات كثيرة ، الا ان القيادة المصرية أثبتت قوة و صلابة و رقى عظيم يليق بتاريخ مصر و حاضرها.





وقال السنباطي في بيان له اليوم : أنا كمواطن مصرى فخور ببلدي التي اختارها الله سبحانه وتعالى مصر وفق توثيق المؤرخين لتكون أم الحضارات حيث تتابعت على أرض مصر حضارات متعددة فكانت مهدًا للحضارة الفرعونية، وحاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية ومنارة للحضارة القبطية، وحامية للحضارة الإسلامية.





وشدد السنباطي علي أن اهتمام الدولة المصرية بتنظيم الحدث بكل دقة و احترافية و اخراجه بهذا الشكل بكل التفاصيل الفنية من ملابس و موسيقى و عربات نقل حتى استقبال الرئيس للمومياوات فى متحف الحضارات و الذى اقيم على اعلى مستوى معمارى و فنى يليق بما يقدمه للعالم جعل مصر محط أنظار الجميع فتصدر الحدث وكالات الانباء العالمية و كان الاعلى تداولا على تويتر و مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد أن هذه الاحتفالية كانت لها عظيم الأثر على المصريين الذين شعروا بالفخر لقيام الدولة المصرية بتنظيم الحدث على هذا المستوى العالمى و تصدرها المشهد فى اجلال يليق بعراقة هذه الدولة العظيمة. كمان ان الحدث بات محورا أساسيا للترويج للسياحة المصرية واعطى رسالة لدول العالم بأن مصر رغم ظروف كورونا لكنها ملتزمة بالضوابط الصحية وهناك افتتاحات وأحداث واكتشافات أثرية كل يوم.