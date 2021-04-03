ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يشيد باحتفالية نقل المومياوات: مصر أم الحضارات أبهرت العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 11:57 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
Advertisements
فريدة محمد
أشاد عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بالاحتفالية العالمية التي أقامتها مصر لنقل المومياوات الملكية إلي متحف الحضارة ، مؤكدا أنها أبهرت الجميع فى وقت يعانى العالم كله من تحديات كثيرة ، الا ان القيادة المصرية أثبتت قوة و صلابة و رقى عظيم يليق بتاريخ مصر و حاضرها. 

وقال السنباطي في  بيان له اليوم : أنا كمواطن مصرى فخور ببلدي التي اختارها الله سبحانه وتعالى مصر وفق توثيق المؤرخين لتكون أم الحضارات حيث  تتابعت على أرض مصر حضارات متعددة فكانت  مهدًا للحضارة الفرعونية، وحاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية ومنارة للحضارة القبطية، وحامية للحضارة الإسلامية.

وشدد السنباطي علي أن اهتمام  الدولة المصرية بتنظيم الحدث بكل دقة و احترافية  و اخراجه بهذا الشكل بكل التفاصيل الفنية من ملابس و موسيقى و عربات نقل حتى استقبال الرئيس للمومياوات فى متحف الحضارات و الذى اقيم على اعلى مستوى معمارى و فنى يليق بما يقدمه للعالم جعل مصر محط أنظار الجميع فتصدر الحدث وكالات الانباء العالمية و كان الاعلى تداولا على تويتر و مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد أن هذه الاحتفالية كانت لها عظيم الأثر على المصريين الذين شعروا بالفخر لقيام الدولة المصرية بتنظيم الحدث على هذا المستوى العالمى و تصدرها المشهد فى اجلال يليق بعراقة هذه الدولة العظيمة. كمان ان الحدث بات محورا أساسيا للترويج للسياحة المصرية واعطى  رسالة لدول العالم بأن  مصر رغم ظروف كورونا لكنها ملتزمة بالضوابط الصحية وهناك افتتاحات وأحداث واكتشافات أثرية كل يوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حدث عظيم.. #موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تويتر

شريف رمزي عن موكب نقل المومياوات: العالم بأكمله يترقب الحدث العظيم

عن موكب المومياوات.. نجوم الفن: عرس عالمي وتاريخي وفخر لمصر نتباهى به على مر العصور

المصريون بالخارج يترقبون نقل المومياوات الملكية.. ويؤكدون: دليل على عظمة أم الدنيا

نقل المومياوات.. محمود حميدة: حدث تاريخى يشهده العالم.. ولبنى عبد العزيز: نلمس أهمية تاريخ مصر القديمة لدى شعوب العالم.. وإلهام شاهين: الحضارة المصرية هى أول حضارة يعرفها البلدان

بعد وصوله متحف الحضارة.. السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية

ترشيحاتنا

21 طلقة مدفعية لحظة استقبال موكب المومياوات بمتحف الحضارة.. فيديو

قلت لازم أكسر الدنيا.. رضوى البحيري تكشف كواليس مشاركتها أوركسترا حفل موكب المومياوات |خاص

مصر تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الشقيقة وقياداتها

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. الإفتاء تجيب

أخبار التوك شو| وزير التموين يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن خلال رمضان.. وزاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع