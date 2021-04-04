5 أخطاء شائعة للتقشير يجب على النساء تجنبها

يمكن أن تؤدي أخطاء تقشير البشرة التي تقوم بها النساء إلى العديد من المشاكل مثل بهتان الجلد وظهور حب الشباب.. إليك أخطاء التقشير الشائعة التي ترتكبها النساء وكيفية تجنبها.





ما هو التقشير؟

التقشير هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام لجعل بشرتك أكثر إشراقًا وإشراقًا ونعومة ومتجانسة. أصبح التقشير جزءًا مهمًا من العناية بالجمال نظرًا لفوائده المختلفة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف المرء عن أخطاء التقشير التي يجب تجنبها والتي يمكن أن تضر بشرتك بعدة طرق.





أخطاء التقشير الشائعة التي يجب على المرأة تجنبها

1 . تقشير أكثر من اللازم

تحب العديد من النساء استخدام التقشير وينتهي بهن الأمر بالمبالغة فيه، إنه أحد أكبر الأخطاء ، حيث يمكن أن يجفف بشرتك أو يتلفها، ويمكن أن يؤدي التقشير المفرط أيضًا إلى زيادة الدهنية في الجلد لأنه يفتح الغدد الدهنية التي تؤدي إلى إفراز الزيت والدهون. لذلك ، قللي من عملية التقشير لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

2. الترطيب بعد التقشير

من المهم جدًا العناية ببشرتك بعد التقشير. ينعش التقشير بشرتك عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة ولكنه يتركها أيضًا عرضة للجفاف وتراكم الأوساخ بسبب فتح المسام. الترطيب بعد التقشير هو أفضل طريقة للعناية ببشرتك لأنها تتغذى. يغلق الرطوبة أثناء فتح المسام ويساعد على التخلص من الجفاف الذي قد يتسبب في تراكم الجلد الميت. أكملي عملية العناية بالبشرة بوضع قناع وجه جيد لإغلاق المسام المفتوحة.



3. التقشير الجاف

تسمى عملية الفرك اللطيف بالفرشاة على الجلد لإزالة خلايا الجلد الميتة بالتقشير الجاف. في حين أنها طريقة فعالة للحصول على بشرة نضرة ، إلا أنه من الأفضل تجنبها في المناطق الحساسة من الجلد مثل الوجه. يعد التقشير الجاف أفضل طريقة لتنظيف قدميك.

4. الحك الزائد

يعد فرك بشرتك بعد التقشير أمرًا مهمًا لأنه سيؤدي إلى ظهور طفح جلدي قبيح. الآن ، هذا شيء لن تريده أبدًا

5. اختيار منتجات ذات نوعية جيدة

أثناء البحث عن منتجات التقشير ، تأكد من فحص مكونات المنتج. اختر المنتج الذي يناسب نوع بشرتك، هناك منتجات مختلفة لأنواع البشرة المختلفة، سواء كانت معرضة لحب الشباب أو حساسة أو دهنية أو جافة أو مختلطة، استخدم مكونات طبيعية وملطفة لطيفة على بشرتك.

ضعي في اعتبارك أخطاء التقشير التي ترتكبها النساء عادةً وتجنبيها يمكن أن يساعدك هذا في الحصول على بشرة ذات مظهر طبيعي وأكثر إشراقًا وخالية من العيوب، تجعلك تتباهي ببشرة نضرة ونابضة بالحياة من خلال دمج طرق التقشير الصحيحة في روتين العناية بجمالك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.