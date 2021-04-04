3 أسباب لظهور حب الشباب على الذقن

البثور على الذقن شائعة جدًا وتظهر بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم. تبدو مشوهة ومؤلمة إذا فما هى أسباب ظهور حب الشباب على الذقن لتفاديها.





ما الذي يسبب ظهور حب الشباب على الذقن؟

قبل المضي قدمًا لمناقشة طرق علاج حب الشباب الهرموني على الذقن ، من المهم تحديد أسباب ذلك. حسنًا ، فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب على الذقن :

1. الإجهاد

الضغط النفسي هو أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى هذه الحالة. عندما تصابين بالتوتر ، يزداد إفراز الدهون مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب على وجهك وذقنك. أيضًا ، يمكن أن يؤدي قلة النوم أيضًا إلى الإجهاد ومقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى نوبة حب الشباب.

2. الحيض

إذا لاحظت ثورانًا مفاجئًا على ذقنك قريبًا من موعد دورتك الشهرية ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب زيادة مستويات البروجسترون والإستروجين في الجسم. يمكن أن يؤدي هذان الهرمونان إلى زيادة إنتاج الزيت لأن زيادة مستوى الهرمونات تؤدي إلى تحفيز الغدد الدهنية.





3. أخذ حبوب منع الحمل

إذا كنت تتناول حبوب منع الحمل ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الأندروجين في الجسم. ومع ذلك ، عند التوقف عن تناول الحبوب ، يمكن أن ترتفع هذه المستويات مما يؤدي إلى زيادة إفراز الدهون وبالتالي ظهور حب الشباب.



مصدر المعلومات موقع هيلثي.