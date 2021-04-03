بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع المريخ السودانى 2-2

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من مطار الخرطوم الدولي علي متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم Ms3201، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وصول بعثة الأهلي عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.





وتعادل الأهلى مع المريخ 2/2 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.



