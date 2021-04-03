صرف مكافأة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر

قرر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.





وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي وعد اللاعبين- بعد تناول وجبة الغداء اليوم- بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.