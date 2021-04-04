مزلقان شرعي حلم قرية العقب بقنا لحقن دماء سكانها من القطارات

طالب أهالى قرية العقب التابعة لمركز قوص جنوب قنا، بإنشاء مزلقان سكة حديد، بدلا من الممر غير الشرعي الذي يتسبب في حوادث القطارات، وخلف ضحايا بالجملة من أبناء القرية.





قال سكان القرية في شكوى لـ صدى البلد: الممر غير الشرعى الذى يحلم الأهالى بتحويله إلى مزلقان شرعى، يعيش حوله الكثير من الأسر، التى تضطر مجبرة للعبور على شريط السكة الحديد رغم المخاطر التى يواجهونها، لأنها ثوانى معدودة تنقلهم من جهة لأخرى، لكن هذه الثوانى انقلبت إلى مأساة لأكثر من حالة لقيت مصرعها تحت عجلات القطارات التى كانت أسرع من قدرتهم على العبور.





حلم المزلقان، لم يكن وليد اللحظة أو الفترة الحالية، لكن سبقته مطالبات كثيرة من سنوات عديدة، كان الحلم أقرب إلى التحقيق بعد الحصول على موافقات من خلال نواب سابقين، لكن كل الوعود تبخرت وعادت الأمور إلى نقطة الصفر.





قال يحيى على أحمد حسن،" من أبناء القرية: "المنطقة التى نطالب بعمل مزلقان فيها تمثل خطورة كبيرة على أهالى قرية العقب، حيث يأتى القطار من دوران شديد الخطورة، تجعل العابرين لشريط السكة الحديد لا يرون القطار القادم خاصة من الشمال، وكذلك السائق لا يرى المشهد كامل إلا بعد دخول المنطقة التى يقصدها الأهالى للعبور من الشرق إلى الغرب أو العكس.





وأضاف: طالبنا كثيرًا باعتماد المكان المذكور كمزلقان شرعى لكن حتى الآن لا توجد أى استجابة من قبل المسئولين، رغم وفاة أكثر من شخص على شريط السكة الحديد فى هذه المنطقة، وهو ما يمثل تهديد دائم لحياة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة.





وأوضح محمد على" مزارع" أنه يضطر مجبرًا إلى العبور من هذه المنطقة رغم علمه بخطورتها و أن المعبر غير شرعى، لكن ظروف عمله و انتقال إلى الأرض التى يمتلكها يجعله يتردد هو و أبنائه بشكل دائم على الممر بدلًا من الذهاب إلى الممرات الأخرى.





وأشار إلى أن أقرب ممر شرعى، شمالًا فى قرية العيايشا وهو ممر غير مزدوج، و يحتاج للازدواج نظرًا لتكدس السيارات والمارة أثناء عبور القطار، أما من ناحية الجنوب فهناك مزلقان قرية خزام وهو بعيد عن المنطقة و يمثل معاناة شديدة.

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