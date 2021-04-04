طلبات إحاطة النواب تحاصر الوزراء.. برلمانية: نحتاج إلى تعديل إجراءات تأسيس الشركات في مصر.. ونائب يطالب بتفعيل شهادة الزمالة الدراسية لجذب الأطباء في مستشفى الحسينية المركزي

طلب إحاطة حول إجراءات تأسيس الشركات الرقمية في مصر

طلب إحاطة لحظر تداول حبوب حفظ الغلال في الأسواق المصرية

طلب إحاطة بشأن تردى الأوضاع فى مستشفى الحسينية المركزى

طلب إحاطة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر بالشرقية





تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها فى أسرع وقت ممكن.





وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والصناعة والمالية، حول إجراءات تأسيس الشركات الرقمية في مصر.





وقالت إيفلين متى، في طلبها، إن هناك نوعًا جديدًا من الشركات بدأت تفرض نفسها على ساحة الاستثمار على الصعيد العالمي، فرضتها جائحة كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على إنهاء تعاملاتها عن بُعد، كما أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى أهمية البدء في التحول نحو الشركات الرقمية.





وأشارت متى» إلى أننا في حاجة إلى تعديل إجراءات تأسيس الشركات في مصر، والتي تزيد من حجم الأعباء الواقعة على المسؤولين بسبب البيروقراطية، وتدفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى العزوف، وهو ما يتطلب إلى البدء فورًا في السماح بتدشين شركات رقمية في مصر.





ولفتت «عضو لجنة الصناعة» ، إلى أن التحول نحو تأسيس شركات رقمية في مصر، ستصب في صالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وسيحقق الكثير من المكاسب، وسيفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سيمهد الطريق لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، و سيضع مصر على خارطة التجارة الإلكترونية، وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تسمح بهذا النوع من الشركات.





وأوضحت، أن هناك تجربة رائدة لسنغافورة يمكن دراستها والاطلاع عليها، نحو التحول للشركات الرقمية، وتطبيقها بما يتناسب مع مصر.

ولفتت إلى أنه عبر الشركات الرقمية، يمكن لأصحاب رؤوس الأموال والمساهمين وأصحاب المصالح التواصل إلكترونيًا، وأيضًا تؤخذ وتصدر القرارات بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتواجد الفعلي أو الاجتماع، وتزيد من الإنتاج والكفاءة، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل أسرع، وتنظيم موارد المؤسسة.





وتقدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصناعة والزراعة لإصدار قرارًا وزاريًا يحظر تداول "حبوب الغلة" في الأسواق المصرية.





وقالت "التمامي"، في طلبها، أن حبوب حفظ الغلال تحولت، خلال أشهر قليلة، إلى قاتل صامت يحصد عشرات الأرواح آخرها منذ أيام في محافظة الدقهلية، بعد أن تسببت فى إنهاء حياة سيدة، كما أن هناك وقائع عديدة لأشخاص قرروا التخلص من حياتهم باستخدام هذه الأقراص، التي تُباع دون رقابة في محال بيع المبيدات الزراعية، حتى وصل الأمر إلى حد بيعها فى محال البقالة، بأسعار رخيصة.





وشددت "التمامي" على أن تزايد حالات الانتحار نتيجة تناول حبة الغلة، يدق ناقوس الخطر، و بمثابة جرس إنذار، لكي نتحرك على الصعيد الحكومي، لوضع حدًا لهذه الكارثة بعد تزايد مخاطرها.





وأكدت "التمامي" على أن خطورة «حبة الغلة» تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين «شديد السمية» وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، لافتة إلى أن 500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل الإنسان.





وطالبت "التمامي"، بضرورة تجريم تداول حبوب حفظ الغلال في الأسواق المصرية، أو وضع ضوابط لبيع هذه الحبوب القاتلة فى محلات بيع المبيدات بالمحافظات، مع فرض رقابة صارمة.





وأوضحت "التمامي"، أن عدد من الدول الغربية والغربية قررت حظرت تداول غاز الفوسفين أو منتجاته مؤخرًا، وتم تصنيفه كغاز سام يحظر تداوله وذلك وفقا لتوجيهات إدارة الصحة والأمان العالمية.





وتقدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأن تردى الأوضاع الصحية فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظ الشرقية.





وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بسبب ضعف كفاءة الأطباء فى مستشفى الحسينية المركزى ، الأمر الذى لايؤهل المستشفى للقيام بدورها على أكمل وجه.





كما طالب عضو لجنة الصحة البرلمان بضرورة تفعيل خدمة الزمالة "شهادة الزمالة الدراسية" لجذب الأطباء ، فى ظل نقص عدد الأطباء فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية.





وتقدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة البرلمان بطلب إحاطة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر فى محافظة الشرقية.





وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة نظرا لعدم وجود الإمكانيات اللازمة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر فى محافظة الشرقية.