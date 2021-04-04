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رياضة

المدير الفني لـ مولودية الجزائر: الإصابات سبب هزيمتنا من الزمالك

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:12 ص
عبد القادر عمراني
عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر أن فريقه حاول تقديم مباراة قوية أمام الزمالك وتحقيق الفوز، ولكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول.

أضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن فريقه سنحت له العديد من الفرص ولكنه لم يستغلها في اللقاء للتسجيل، وشدد على أن فريقه هاجم منذ البداية وهو ما جعل هناك مساحات أمام لاعبي الزمالك وسجلوا في الشوط الأول.

وأوضح عبد القادر عمراني أن فريقه عانى من وجود غيابات بسبب الإصابات بخلاف تعرض عبد الحق عبد الحفيظ للإصابة في اللقاء، وأضاف أن الهدف المبكر للزمالك أربك حسابات فريق المولودية.

وكان الزمالك قد فاز  على مولدية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ٥ جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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