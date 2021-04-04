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محافظات

أسوان تشارك فى موكب نقل المومياوات.. والمواطنون : نفخر بهذا الحدث العالمي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:54 ص
نقل المومياوات الملكية
نقل المومياوات الملكية
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شاذلي عبد الفتاح
محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء والتى دائمًا تكون على موعد مع أى حدث عالمى فريد ، فعلي أرض المشتري العالمي توجد أحداث تاريخية كتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبديه بمدينة أبو سمبل السياحية.

وهنا نلقى الضوء على المشاركة الإيجابية من محافظة أسوان فى الحدث العالمى الذى شهدته مصرنا الحبيبة وهو نقل المومياوات الملكية  ملوك وملكات مصر الـ22 لمغادرة مقرها بالمتحف المصري بالتحرير الذي كان مستقرها لنحو 119 عامًا لتنتقل في موكب أسطوري لمقرها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. 

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وقد بدأت محافظة أسوان نقل البث المباشر على الهواء لموكب نقل المومياوات الملكية على شاشة عملاقة بميدان المحطة لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين لمشاهدة هذا الحدث العالمى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع أعلام مصر.

ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه والذي ينتظره المصريين والعالم أجمع، وهو نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

ووسط أجواء احتفالية وإقبال جماهيري من مواطني أسوان استمتعوا خلالها بالعرض المبهر والشيق لموكب نقل المومياوات الملكية بنقل هذا الحدث التاريخي على شاشة بلازما عملاقة تم تركيبها وسط المشروع الحضاري لتطوير وتجميل مدينة أسوان والذي يضم ميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحي القديم حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى توزيع أعلام مصر على المشاهدين، فضلًا عن استمتاعهم بالنوافير الراقصة والملونة.

وقال سمير محمد من أهالى أسوان إن نقل هذا الحدث بشكل جمالى وحضارى بميدان المحطة كان ملفتا للانتباه حيث أننى كنت وأسرتى نقوم بشراء بعض المستلزمات المنزلية، وعندما شهدنا تواجد العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار السنية بميدان المحطة ، توجهنا للمكان وجلسنا على المقاعد المتواجدة بالميدان، واستمتعنا بحق بالمشهد الحضارى لعرض نقل المومياوات، عبر شاشة كبيرة ووسط صوتيات ومؤثرات ممتعة، فشكرًا للقائمين على تنفيذ هذا العمل.

فيما أوضح عبد القادر محمد بأننا نفخر بحدث نقل المومياوات، والشكل الحضارى الذى ظهرت عليه مصر فى هذا الحدث من التنظيم الرائع، والذى واكبه تنظيم جيد وممتاز آخر فى محافظة أسوان من الاهتمام بعرض هذا الحدث على الجمهور بإستخدام تقنيات حديثة تمثلت فى شاشة وصوتيات فى موقع مبهر داخل المدينة السياحية، فشكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدخل المصريين فى بهجة ملموسة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتجهيز شاشة عرض بلازما كبيرة وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي بميدان المحطة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة البث المباشر لهذا الحدث العالمى و العمل الرائع الذى ليس له مثيل فى التاريخ القديم أو الحديث.

ووجه المحافظ الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث ، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف بأن مصر والعالم أجمع سيشارك في هذا الإحتفال المهيب بنقل مومياوات ملوك مصر العظام من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف الحضارة حيث يعتبر متحف الحضارة توأم لمتحف النوبة بأسوان ولاسيما أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بإنشاء المتحفين معًا.

وأوضحت إيمان زيدان بأن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى الذى تم نقله من معبد جرف حسين والذى ستكون موميائه أحد المومياوات الـ 22 التى ستنقل إلى متحف الحضارة بالفسطاط ، كما أن بلاد النوبة تضم 6 معابد لهذا الملك العظيم يأتى على رأسها معبدى أبو سمبل اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.
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