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أخبار العالم

قطر تعلن التضامن مع الأردن وتؤيد قرارات الملك عبد الله

السبت 03/أبريل/2021 - 11:56 م
قطر تعلن تضامنها
قطر تعلن تضامنها مع الأردن وتأييد قرارات الملك عبد الله
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قسم الخارجي
أعلنت دولة قطر تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في الأردن.

وأكدت قطر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا" أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، 
وشددت على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين  ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
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