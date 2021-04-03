قطر تعلن التضامن مع الأردن وتؤيد قرارات الملك عبد الله

أعلنت دولة قطر تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في الأردن.





وأكدت قطر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا" أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها،

وشددت على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.





واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.



