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منوعات

خفة دم المصريين.. مقارنات ساخرة بين المومياوات الملكية وحمو بيكا ومجدي شطة.. صور

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
في ظل الاحتفال بموكب المومياوات الملكية العظيم الذي أبهر العالم وأشاد به الجميع، قارن رواد التواصل بعض أشكال المومياوات بـ حمو بيكا ومجدى شطة في منشورات ساخرة تظهر خفة دم المصريين.


ويظهر منشور طريف تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، تمثال فرعوني يشبه حمو بيكا وآخر يشبه مجدى شطة، في مقارنة طريفة علق عليها رواد التواصل بسخرية.



وعلق الفنان بيومي فؤاد على هذه المقارنة قائلا: "مصر معروفة بالمهرجان من زمان".



فيما شبه رواد التواصل العازفة، رضوى البحيري التي ذاع صيتها خلال الحفل الموسيقى لموكب المومياوات، حيث تجلت في عزف على الطبول بطريقة أبهرت الجميع، بأحد التماثيل الفرعونية التي تشبه ملامحها بشكل كبير، حيث وصف رواد التواصل هذا الأمر بأن العازفة رضوى امتداد للقدماء المصريين.

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