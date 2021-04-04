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محافظات

نصائح للوقاية من الأمراض المعاصرة وأفضل الطرق للحفاظ على الصحة

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:03 ص
نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من الأمراض المعاصرة
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ايمن محمود
أكد الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح  أن  اتبّاع نظام غذائي صحي يعمل على الوقاية من الإصابة بسوء التغذية بمختلف أشكالها، كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية  مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان.

جاء ذلك خلال الموتمر الطبي العلمى  عن الوقاية من الأمراض المعاصرة وافضل الطرق للحفاظ على الصحة واتباع العادات الغذائية السليمة.. 
الذى نظمته  شركة المهن الطبية للأدوية  بمحافظة مطروح  .


حاضر فى المؤتمر الدكتورة  حنان نوح   والدكتور أيمن شمسية  أساتذة أمراض الباطنة و الجهاز الهضمى بمستشفى جامعة الإسكندرية.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة اتباع العادات الغذائية السليمة  لما له من مردود إيجابي على الصحة العامة خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان وعيد الفطر  وقيام البعض بالافراط في تناول الأطعمة  والسكريات، وضرورة  الوقاية من الأمراض المعاصرة خاصة الأمراض المعدية  وافضل الطرق للحفاظ على صحة المواطن .

وأضافوا أن إجراء تغييرات صحية لا يعنى الحاجة إلى التحول إلى نظام غذائي جديد لكن بدء التغيير بالسرعة التي تناسب كل شخص عن طريق اتباع العادات الصحية الرئيسية  المتعلقة بتناول الطعام.

وأشاروا إلى أن الغذاء الصحي المتوازن يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، ولا يقتصر ذلك على السمنة والأمراض المتعلقة بها؛ وإنّما   قد يؤدى النقصان الشديد   بإحدى المواد الغذائية الى مشاكل صحية عدة.

 
حضر الموتمر  ومديرى وروساء اقسام  عدد من المستشفيات بالمحافظة   و أطباء   مستشفى مطروح العسكرى  ولفيف من القيادات الطبية بالمحافظة. 

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