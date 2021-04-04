شاهد .. تشابه كبير بين العازفة رضوى البحيري وملكة فرعونية بـ موكب المومياوات

«نفس الجينات من آلاف السنين».. بهذه الجملة قارن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين جمال وجاذبية كاريزما عازفة آلة التمبانى رضوى البحيري التي أذهلت الجميع وخطفت الأنظار في حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى متحف الحضارة بالفسطاط، باحدى ملكات الحضارة الفرعونية والمشاركة في الموكب الذي ضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر التابعين لأسرات مختلفة ما بين الأسرة الـ17، وحتى الأسرة الـ20.





تواصل «صدى البلد» مع الباحث الأثري علي أبو دشيش للتأكد من هوية صورة الملكة المتداولة ومدى التشابه بينها وبين عازفة آلة التمبانى التي وصفها رواد بأنها كانت ملكة في مظهرها وقوتها وملامحها وتعبيراتها أثناء عزفها في حفل نقل المومياوات تحت قيادة المايسترو نادر عباسى بعصاه السحرية موضحًا أنها تشبه بالفعل بنسبة كبيرة ولا يمكن القول بأنها 100% الملكة المصرية أحمس نفرتاري التي لعبت دورًا بارزًا في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة مقاتلة بكفاءة عالية.





وأضاف « أبو دشيش» أن الملكة أحمس نفرتاري من ملوك الأسرة الـ 18، وهي ابنة إياح حتب زوجة الملك سقنن رع تاعا، ثاني ملوك الأسرة السابعة عشر، وزوجة الملك أحمس الأول طارد الهكسوس والآسيويين من مصر ، ومؤسس الأسرة الثامنة عشر - أعظم الأسر الحاكمة في مصر، كما أنها أم ل سبعة أبناء، وماتوا جميع أولادها ولم يتبقى لها سوى بنت واحدة وولد، ويقال بأنهما تزوجا بعضهما البعض.





وتابع الباحث الأثري أن أحمس نفرتاري أول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهية لآمون، ومن أهم ألقابها: « الأميرة الوراثية، سيدة العطاء، عظيمة الثناء، ابنة الملك، أخت الملك»، حيث عاشت نفرتارى خلال حكم كلا من زوجها وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول، ويوجد لها تمثال في معبد الكرنك، وفي عام 1914 اكتشفت مقبرتها في أعلى وادي الملوك عند الحافة الشمالية لدراع أبو النجا.

جدير بالذكر أن العازفة رضوى البحيري عبرت عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في الحدث العالمي من خلال العزف على آلة التمباني بأوركسترا أوبرا القاهرة، التي تعمل بها منذ 12 عامًا، وحاز أيضًا ا لجزء الموسيقي في حفل موكب المومياوات الملكية على إشادات كبيرة من المتابعين، وقام بتأليفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه، والأغانى التى قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربات ريهام عبدالحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.



