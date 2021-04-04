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تعليم

دورة إعداد مدرب إلكتروني بـ مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة البرنامج التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

وأضاف السعيد لـ صدى البلد أن الدورة تضم نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التريوية والتدريب "أونلاين".

وأشار السعيد الي محاور الدورة وهي كالاتي:

•تصميم برنامج تدريب إلكتروني.
•تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.
•تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.
•أساسيات إنشاء فصل افتراضي.
•تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting  
•أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).
•توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي
•تصميم الاختبارات الإلكترونية
•تصميم استمارات الحضور والتقييم.
•تصميم استمارات استطلاع الرأي
•التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأكد الدكتور اسلام ان موعيد الدورة 6 أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدة أسبوعين حتي8 أبريل 2021، من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM
للانضمام لجروب الدورة على الرابط:
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