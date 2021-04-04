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منوعات

في بريطانيا.. الشرطة تفرق المصلين وتمنعهم من استكمال الصلاة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:54 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تفرق المصلين في الكنيسة
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أماني إبراهيم
اقتحمت الشرطة البريطانية قداس الجمعة العظيمة في كنيسة بولندية، بسبب خرق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تهديد المصلين أيضا بغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، وألغى الضباط القداس المقام في شارع "بلهام هاي" في جنوب لندن.

وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها ضابطا يخبر المصلين أن التجمع غير قانوني وأنه يتوجب على المصلين التفرقة والعودة إلى المنزل، وفي هذه الأثناء وعلى بعد أقل من 5 أميال بقليل، تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة البرلمان المزدحمة وهم يقرعون الطبول ويلوحون باللافتات قبل اندلاع المشاجرات مع الشرطة.

وأصدرت مؤسسة "المسيح المؤمن" بيانا قالت فيه إنها تعتقد أن الشرطة تجاوزت سلطاتها وتعاملت بوحشية، وانتقد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أسلوب تعامل الشرطة المخزي مع الموقف، ووصفه البعض بأنه مسيء للغاية.

وتنص الإرشادات الرسمية لفيروس كورونا على أن العبادة الجماعية أو الصلاة يمكن أن يحضرها أكبر عدد يمكن أن يستوعبه مكان العبادة ، طالما أنهم بعيدون عن المجتمع، ولكن قالت أبرشية ساوثوارك الكاثوليكية إن التدخل حدث خلال القداس المهيب ، والذي كان سيستغرق 30 دقيقة فقط لإكماله. 

وقالت الأبرشية في بيان: "ناقش رئيس الأساقفة هذا الأمر مع رئيس البعثة البولندية الكاثوليكية، المونسنيور ستيفان وايليزيك ، الذي سيقوم بالاتصال بسلطات شرطة العاصمة حول كيفية التعامل مع الوضع".

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في بريطانيا.. الشرطة تفرق المصلين وتمنعهم من استكمال الصلاة
في بريطانيا.. الشرطة تفرق المصلين وتمنعهم من استكمال الصلاة
في بريطانيا.. الشرطة تفرق المصلين وتمنعهم من استكمال الصلاة
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