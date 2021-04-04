أكثر من 20 ألف إصابة يوميا .. إيطاليا في إغلاق صارم 3 أيام بسبب كورونا

دخلت إيطاليا في إغلاق صارم لمدة ثلاثة أيام في محاولة لمنع زيادة حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال عيد الفصح.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصبحت جميع المناطق الآن داخل إيطاليا في "المنطقة الحمراء" أي أنها تطبق أعلى مستوى من القيود، حيث تكافح البلاد موجة ثالثة، مع تسجيل حوالي 20 ألف حالة إصابة جديدة يوميًا.





كما قامت الدولة بحظر الحركة غير الضرورية، لكن يُسمح للأشخاص بالاحتفال بعيد الفصح في المنزل مع شخصين آخرين فقط، أما الكنائس مفتوحة أيضًا، ولكن يُطلب من المصلين حضور الصلوات داخل مناطقهم الخاصة.





وللسنة الثانية، سيسلم البابا فرانسيس رسالته الخاصة بعيد الفصح في ساحة القديس بطرس الفارغة وبعد عطلة نهاية الأسبوع، ستظل المناطق المختلفة في قيود "المنطقة البرتقالية" أو "المنطقة الحمراء" حتى نهاية الشهر.





وتأتي القيود التي تفرضها إيطاليا في الوقت الذي تحاول فيه البلدان في جميع أنحاء أوروبا السيطرة على زيادة حالات الإصابة بالفيروس، بينما تكافح مع تأخير طرح اللقاح، وكان قد توفي أكثر من 110328 شخصًا حتى الآن بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، مع 3.6 مليون إصابة مؤكدة.





ويذكر أن بعد أن أصبحت إيطاليا أول دولة غربية يتفشى فيها وباء فيروس كورونا في فبراير 2020، طُلب من الناس في العديد من المناطق الشمالية البقاء في منازلهم وتم تمديد الإغلاق لاحقًا إلى بقية البلاد، مع استعادة الحركة في يونيو.





لكن إيطاليا تواجه الآن موجة ثالثة من العدوى حيث سجلت في بداية أبريل، 23634 حالة إصابة جديدة و 501 حالة وفاة، ووفقا لإجراءات الإغلاق الجديدة، تم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وتعمل المقاهي والمطاعم على تقديم خدمة الوجبات السريعة فقط.





عادةً ما تعني قيود المنطقة الحمراء حظر السفر غير الضروري، ولكن خلال عطلة عيد الفصح، تم إجراء استثناء للسماح للأشخاص بزيارة الأصدقاء والأقارب داخل مناطقهم لتناول وجبة في العطلة، كما أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستضع 70000 شرطي إضافي للمراقبة في جميع أنحاء البلاد ، من أجل تطبيق قواعد الإغلاق.