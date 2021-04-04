بشرى لمستخدمي أندرويد .. جوجل تقضي على تطبيقات التجسس في هذا الموعد

تجهز شركة جوجل Google ، لأن تصبح في القريب العاجل أكثر انتقائية بشأن التطبيقات الموجودة عبر منصة متجرها الإلكتروني "بلاي"، من أجل تلك التطبيقات التي يمكنها الأداء أكثر من وظيفة في نفس الوقت من بينها تلك التي يمكنها رؤية جميع التطبيقات الأخرى التي قمت بتثبيتها على جهازك.





فحسبما ذكر موقع "the verge" التقني، يمكن لبعض التطبيقات المثبتة على هاتفك، أن تنقل لمطوريها السمات الشخصية، مثل الانتماءات السياسية وغيرها، لذا سوف تشدد عملاقة التقنية الأمريكية إجاراءات صارمة سيتوجب من خلالها على مطوري تلك التطبيقات بدءا من الخامس من شهر مايو 2021، تقديم سببا وجيها يجعل " جوجل " تسمح لك بالوصول إلى مثل هذه المعلومات.









ويمكن لتطبيقات نظام التشغيل "أندرويد 11" التي تطلب حاليا إذن “QUERY_ALL_PACKAGES” للاطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات التي قمت بتخزينها عبر جهازك، ولكن "جوجل" قامت بتحديث سياستها الخاصة بالمطورين مؤخرا، والتي بموجبها تصنف هذه المعلومات على أنها "بيانات مستخدم شخصية وحساسة"، مما يقيد التطبيقات المتلصصة باستخدامها.





وبمجرد أن تبدأ "جوجل" في تنفيذ تغييرها المستقبلي في شهر مايو المقبل، لن تتمكن تلك التطبيقات من استخدام الإذن إلا إذا كانت الوظيفة أو الغرض الأساسي الذي يواجه المستخدم يتطلب رؤية واسعة للتطبيقات المثبتة عبر جهاز المستخدم، مثل مدير الملفات ومتصفحات الويب وتطبيقات مكافحة الفيروسات التي تحتاج إلى البيانات لأغراض التوعية أو التشغيل البيني.





كما ستحصل التطبيقات المصرفية وتطبيقات المحفظة الرقمية وأي تطبيق آخر يتضمن وظائف المعاملات المالية على تصريح "لأغراض متعلقة بالأمان".





وقد تتعرض التطبيقات التي ليس لها حالة مبررة لاستخدام هذا الإذن لخطر إزالتها من متجر "جوجل بلاي"، وسيحتاج جميع المطورين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالإذن في تطبيقاتهم إلى إكمال نموذج إقرار يبرر استخدامهم له، أو ستقوم "جوجل" بتعليق التطبيقات أو إنهاء حسابات المطورين.



