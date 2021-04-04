أسعار هيونداي النترا HD بعد الزيادة الأخيرة

ارتفعت القيمة السعرية لعدد من اصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي، و من بينهم النسخة النترا HD موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيدان العائيلة، وقدرت هذه الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه مصري على جميع الفئات المطروحة من هذا الاصدار.
تحتوي السيارة على
محرك سعة 1600 سي سي من 4 اسطوانات، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم
الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.
وعبر هذه
الامكانيات الفنية تصل السيارة من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية تستغرق 11.3
ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر/100 كم.
وقدرت القياسات
الهيكلية للسيارة بنسبة طول قدرها 4505 مم،
و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، و بمساحة تخزينية سعة 402 لتر، كما
تحتوي من الداخل على حزمة من الكماليات ووسائل الأمن و الأمان باختلاف الفئات
المقدمة.
ويبلغ السعر
الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل
2021
:
الفئة الاولى
أوتوماتيك موديل
GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر GL 242.900 الف بدلًا من 241.900 ألف.
الفئة الثانية
أوتوماتيك موديل
GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي GL SR 249.900 ألف بدلًا من 248.900 ألف جنيه.
الفئة الثالثة
أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS ALLOY
WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 255.900
ألف بدلًا من 254.900 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 262.900 ألف بدلًا من 261.900 ألف جنيه.
الفئة الخامسة
أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED 15 GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 266.900 ألف بدلًا من
265.900 ألف.
الفئة السادسة أتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 270.900 ألف بدلًا من 269.900 الف.