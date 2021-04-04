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سيارات

أسعار هيونداي النترا HD بعد الزيادة الأخيرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:04 ص
تعرف على اسعار هيونداي
تعرف على اسعار هيونداي النترا HD بعد الزيادة الاخيرة
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صبري طلبه

ارتفعت القيمة السعرية لعدد من اصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي، و من بينهم النسخة النترا HD موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيدان العائيلة، وقدرت هذه الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه مصري على جميع الفئات المطروحة من هذا الاصدار.

 

تحتوي السيارة على محرك سعة 1600 سي سي من 4 اسطوانات، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

 

وعبر هذه الامكانيات الفنية تصل السيارة من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية تستغرق 11.3 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر/100 كم.

 

وقدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول قدرها 4505 مم،  و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، و بمساحة تخزينية سعة 402 لتر، كما تحتوي من الداخل على حزمة من الكماليات ووسائل الأمن و الأمان باختلاف الفئات المقدمة.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :

 


الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر GL 242.900 الف بدلًا من 241.900 ألف.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي GL SR 249.900 ألف بدلًا من 248.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS  ALLOY WHEEL  محرك 1600 سي سي بسعر 255.900 ألف بدلًا من 254.900 ألف جنيه.

  

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS  محرك 1600 سي سي بسعر 262.900 ألف بدلًا من 261.900 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED 15 GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 266.900 ألف بدلًا من 265.900 ألف.

 

الفئة السادسة أتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 270.900 ألف بدلًا من 269.900 الف.

أسعار هيونداي النترا HD بعد الزيادة الأخيرة
أسعار هيونداي النترا HD بعد الزيادة الأخيرة
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