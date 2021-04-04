الإمارات تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قرارات ملك الأردن

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بيانًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال البيان إن الإمارات تؤكد تضامنها مع الملك عبد الله وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





وقال بيان لوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمنها.





وأضاف البيان: "كما تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها جلالة ملك الأردن وولي عهد الأردن من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته".