مصر أقامت عرضا رائعا.. صحيفة ديلي ميل تشيد بحفل موكب المومياوات

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مصر أقامت عرضًا رائعًا لنقل 22 مومياء من أشهر الفراعنة بوسط القاهرة إلى مثواهم الجديد في متحف الحضاري بمصر القديمة.

وأفادت الصحيفة، بأن الحفل انطلق على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في الفسطاط ، القاهرة ، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المومياوات، 18 فرعونًا وأربعة من أفراد العائلة المالكة، في صناديق يتم التحكم فيها بالمناخ محملة على شاحنات مزينة بأجنحة وتصميم فرعوني في رحلة استغرقت ساعة من المتحف المصري القديم، إلى المتحف الجديد بالفسطاط.

وقالت الصحيفة أن الحفل افتتح ب 21 طلقة تحية مصحوبة بالأضواء والموسيقى.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المومياوات تنتمي إلى المملكة الحديثة القديمة ، التي حكمت مصر بين عامي 1539 قبل الميلاد و 1075 قبل الميلاد ، بحسب وزارة الآثار.