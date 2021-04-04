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رياضة

حازم إمام: معدن لاعبي الزمالك سر الفوز فى الجزائر

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وجه حازم إمام، لاعب الزمالك المصري، الشكر للاعبيه على المستوى الفني الذي ظهروا به في مواجهة مولودية الجزائر. 

وحقق الزمالك انتصارا غاليا خارج الديار على حساب مولودية الجزائر، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لينقذ فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال حازم إمام في تصريحاته لقناة ناديه "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب، ولكن معدن اللاعبين دائما ما يظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف "جئنا للجزائر ولا بديل لنا سوى الفوز وهو ما تحقق بفضل إصرار اللاعبين وعمل الجهاز الفني والطبي خلال الفترة الماضية".

وتابع حازم "باتريس كارتيرون كان يرغب في السفر إلى الجزائر قبل المباراة بوقت قليل للحفاظ على حالة التركيز، ونجحنا في الخروج بنتيجة الفوز".

وأتم قائد الزمالك "سنغلق صفحة مباراة مولودية الجزائر ونبدأ للإعداد لمباراة تونجيت القادمة لتحقيق الهدف الأكبر للصعود لدور الثمانية".
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