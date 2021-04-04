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رياضة

هيثم شعبان: أشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا.. ومحمد إبراهيم يقدم أفضل مواسمه

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أشاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بلاعبي فريقه خلال مباراة الأمس أمام الإسماعيلي بالجولة الـ17 من المسابقة المحلية.

وقال شعبان لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "واجهنا فريقا كبيرا ومحترما وايهاب جلال أدار المباراة بشكل جيد، ولكن كان التوفيق معنا وحصلنا على نقاط المباراة الثلاثة.

وأكد: كان لدينا بعض الأخطاء التي عملنا على معالجتها خلال الفترة الأخيرة، وأشكر اللاعبين كان لديهم وعي كبير.

واستطرد: وضعت سيناريو للمباراة ولكن الاسماعيلي فاجئنا بضغط كبير مما تسبب في تراجعنا بعض الشيء وبين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بادراك التعادل أولا.

وأردف: سبب النجاح اليوم هو امتلاكنا لدكة بدلاء قادرة على صناعة الفارق.

واختتم حديثه: محمد ابراهيم يقدم موسم من افضل مواسمه على الاطلاق، من ناحية الالتزام والجدية والرجولة داخل وخارج الملعب، فهو لاعب على اعلى مستوى، كل الشكر له ولزملائه على ما قدموه اليوم.
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