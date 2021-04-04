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فن

كمال أبو رية: نجوميتي لا تتناسب مع موهبتي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان كمال أبورية، إن ظهوره بمشهد الشورت الأحمر الذي نال العديد من التعليقات وتسبب في ردود فعل واسعة كان في مسلسل طائر الحب مع الفنانة فيفى عبده.


وأضاف كمال أبورية خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان اسمه الحقيقى كامل كمال عبد الرحيم أبورية.


وتابع: للأسف لم يقدم اي اعمال مع هالة فاخر بالرغم انهم أصدقاء جدًا". 


وأردف: اعلم مساحة موهبتى كبيرة لكن نجوميتي لا تتناسب مع هذه الموهبة. 


وقالت الفنانة هالة فاخر: انا بحب الكوميدى جدا لكن التراجيدى له مكانه خاصة عندى، وفيه مساحة تمثيل كبيرة".


يذكر أن كمال أبو رية ولد عام 1962 وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985 وتزوج من الفنانة ماجدة زكي وانفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما.


وكشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا: "كانت تساعدني كثيرا وانفصالنا أثر فيّ كثيرا بسبب حبي لأولادي ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".

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