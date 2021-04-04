الدرندلي: احتواء أزمة الشناوي وهاني وغير راض عن أداء لاعبي الأهلي

بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف خالد الدرندلي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه غير راض عن أداء الفريق رغم التأهل متابعا:" كنت قلقان من الهزيمة وتعجبت من التعادل على الرغم من وجود ثقة قبل كبيرة قبل المباراة بهزيمة المريخ".





وتابع:" العودة للمباراة والتعادل بعد التأخر بهدفين من إيجابيات المباراة ".









واشار إلي خالد الدرندلي إلي إنهاء كافة الأزمات التي حدثت بين محمد الشناوي حارس الفريق ومحمد هاني عقب إنتهاء الشوط الأول من المباراة .





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي توجهت من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة، لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف الساعة عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.





عبر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي عن استيائه الشديد للتعادل الفريق الأول أمام المريخ السوداني