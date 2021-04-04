العراق يعلن وقوفه إلى جانب الأردن والملك عبد الله

أصدرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه وقوف بغداد إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني.





وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال بيان الخارجية العراقية "الحكومة العراقيّة تُؤَكِّدُ وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ جلالة الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ وإستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ الشقيق، بما يُعزز حضوره، عبر الإرتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".





وأضاف البيان "نتطلّع إلى المزيد من التقدّم والإزدهار ومواجهة التحديّات، ليحظى الشعب الأُردنيّ الشقيق بما يستحق في ظلِّ قيادته الحكيمة".





وأكدت بغداد "أن أمنَ واستقرارَ المملكة الأُردنيّة الهاشميّة هو من أمنِ واستقرار العراق".



