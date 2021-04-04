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رياضة

أسامة نبيه: أعددنا لاعبي الزمالك جيدا للفوز على المولودية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:19 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، على سعادته بفوز فريقه اليوم على حساب مولودية الجزائر، بهدفين دون رد. 

وحافظ الزمالك على آماله في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقياـ بالفوز خارج الديار بهدفين من توقيع يوسف أوباما وشيكابالا. 

وقال نبيه في تصريحات لقناة ناديه: "قمنا بإعداد اللاعبين جيدا خلال فترة التوقف الماضية، بدنيا وفنيا لمواجهة المولودية لما تمثله من أهمية كبيرة لنا". 

وأضاف: "حققنا المطلوب من مواجهة مولودية الجزائر بالحفاظ على أمل الصعود لدور الثمانية، وسنعمل على استكمال المشوار لتحقيق هدف الصعود". 

ووجه أسامة نبيه الشكر للاعبيه بعد الفوز على المولودية، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل للفريق.
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