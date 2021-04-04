طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة جنش وزيزو

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك المصري، تفاصيل إصابة الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض وأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.





وقال طبيب الزمالك عبر قناة ناديه: "جنش تعرض للإصابة بتمزق في عضلات الظهر خلال مشاركته في مباراة المولودية لكنه استكمل المباراة، وسيخضع لفحص طبي من أجل تحديد إمكانية لحاقه بالتدريبات الجماعية".





وأشار إلى أن إصابة زيزو غريبة، لأنه لم يتعرض لأي شكوى أو التحام في المران واشتكى من آلام حادة تبدو كالتهابات في وجه القدم.





وأوضح طبيب الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فضل إراحة اللاعب لحين إجراء أشعة لتحديد إصابته.





وفاز الزمالك على مضيفه مولودية الجزائر بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



