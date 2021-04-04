تفوق على الفنانين والمشاهير.. بوتين الرجل الأكثر جاذبية في روسيا

بعد انتشار وتداول صوره وهو عاري أثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل وصيد الأسماك، تم التصويت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه الرجل الأكثر جاذبية في روسيا.





وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاء هذا التصويت ضمن دراسة شملت آراء 2000 من النساء والرجال الروسيين، تصدر فيها الرئيس الروسي قائمة الأكثر وسامة في روسيا باعتباره أكثر رجل حسن المظهر في البلاد.





وقال الموقع: "الروس ما زالوا يصفون فلاديمير بوتين بأنه الأكثر جاذبية بين الرجال المشهورين في البلاد.. في هذا المجال لا يمكن للممثلين ولا الرياضيين ولا السياسيين الآخرين أن ينافسوه اليوم".



تم التقاط العديد من الصور لبوتين وهو يصطاد السمك أو يمتطي الحصان، وقال في عام 2018 أنه لم يشعر بالحرج من الصور وهو عاري الصدر، وكان ينظر إلى الصور إلى حد كبير على أنها محاولة لتكوين صورة قوية.