مدرب المولودية: لعبنا بعشوائية أمام الزمالك

أكد لطفي عمروش، مساعد مدرب مولودية الجزائر، أن حظوظ فريقه في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ما زالت قائمة، رغم هزيمته أمام الزمالك المصري (2-0)، في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.





وقال عمروش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة: "صراحة لم نقدم ما يشفع لنا بتحقيق الفوز أمام الزمالك، لقد كنا بعيدا عن مستوانا ولعبنا بعشوائية كبيرة".





وأضاف: "لقد دخلنا الشوط الأول بعزيمة كبيرة للظفر بتأشيرة التأهل، ولكننا تلقينا هدفا أولا مباغتا، وهو ما أثر على تركيزنا، بعد ذلك حاولنا العودة في النتيجة، قبل أن نتلقى هدفا ثانيا قاتلا".





وتابع: "هذه هي المنافسات والمواجهات في المستوى العالي، عندما تخطئ تستقبل الكثير من الأهداف، وهدا ما حدث أمام الزمالك".



