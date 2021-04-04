ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب المولودية: لعبنا بعشوائية أمام الزمالك

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد لطفي عمروش، مساعد مدرب مولودية الجزائر، أن حظوظ فريقه في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ما زالت قائمة، رغم هزيمته أمام الزمالك المصري (2-0)، في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وقال عمروش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة: "صراحة لم نقدم ما يشفع لنا بتحقيق الفوز أمام الزمالك، لقد كنا بعيدا عن مستوانا ولعبنا بعشوائية كبيرة".

وأضاف: "لقد دخلنا الشوط الأول بعزيمة كبيرة للظفر بتأشيرة التأهل، ولكننا تلقينا هدفا أولا مباغتا، وهو ما أثر على تركيزنا، بعد ذلك حاولنا العودة في النتيجة، قبل أن نتلقى هدفا ثانيا قاتلا".

وتابع: "هذه هي المنافسات والمواجهات في المستوى العالي، عندما تخطئ تستقبل الكثير من الأهداف، وهدا ما حدث أمام الزمالك".

واختتم: "للأسف الإصابات لم تخدمنا كثيرا، فقد وجدنا أنفسنا مجبرين على القيام بعدة تغييرات وفي المراكز الهجومية، وهذا الأمر أثر علينا كثيرا".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة