مناقشة ديوان الجميلة سوف تأتي ورواية حجر بيت خلاف بمنتدى الاستقلال.. الثلاثاء

ينظم منتدى الاستقلال الثقافي ندوة "نصوص لافتة" لمناقشة ديوان "الجميلة سوف تأتي" للشاعر أسامة جاد، ويناقشه الناقد أسامة الحداد، ومناقشة رواية "حجر بيت خلاف" للروائي محمد علي إبراهيم ، ويناقشه الناقد أحمد حلمي، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بمقر المنتدى: بميدان التحرير، عمارة عمر أفندي (٢ ش طلعت حرب) الدور الثامن.





ومن المقرر أن يكرم الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والدراسات، الأدباء والنقاد بإهدائهم عددًا من إصدارات المركز المميزة.





يشار إلى أن أسامة جاد شاعر وسارد ومترجم مصري من أعماله: ديوان "الجميلة سوف تأتي"، ومجموعتان قصصيتان بعنوان "أحلام بيضاء رطبة"، "صباح مناسب للقتل"، وكتاب توثيقي عن مدينة "صور" العمانية كأول مدينة عربية تشرق عليها الشمس، وترجمة " أسنان بيضاء".





ومحمد علي إبراهيم سارد وشاعر مصري من أعماله: رواية: "حجر بيت خلاف" وله "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وروايات "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا".





ومنتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات السادسة مساء الثلاثاء مرتين شهريًّا، وتقام الندوات تحت محاور ثقافية منها: نصوص لافتة وتناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا، وأدباء عرب وتستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. والمبدع أولا وتحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد أو الترجمة .. وعلامات ثقافية: ويستضيف الكتاب ذوي المشروعات المميزة، وشهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.





يدير المنتدى الكاتب المصري أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.



