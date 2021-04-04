غسل الوجه مرتين يوميا.. 9 نصائح للوقاية من حب الشباب

تتخوف بعض الفتيات من الإصابة بحب الشباب،الذي يسبب تشوه الوجه والجسم.. يمكنك اتباع أفضل النصائح التالية للوقاية من حب الشباب.





لا تغسلي وجهك أكثر من مرتين يوميا، لأن الغسل الزائد قد يؤدي إلى جفاف الجلد، مما يجعل بشرتك تنتج المزيد من الدهون.





لا تستخدمي منتجات كيميائية قاسية على بشرتك لأنها قد تؤدي إلى تفاقم نوبة حب الشباب.





إذا كنتي تستخدمين منظفًا كحولًا أو أي منتجات أخرى يمكن أن تجعل بشرتك جافة ، فتأكدي من ترطيب بشرتك بمرطب لطيف لمنع الجفاف.





تجنبي استخدام المكياج الثقيل، إذا كان عليك استخدام المكياج ، فتأكدي من إزالته بلطف ولا توجد آثار للماكياج على الجلد.





لا تلمسي البثور أبدًا أو تفرقعها أو تضغط عليها ويمكن أن تشتعل الحالة.

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لا تغيري علاجك بشكل متكر، . إذا اخترتي خيارًا معينًا من العلاج ، فالتزمي به لبضعة أسابيع لترى النتيجة قبل أن تختاري خيارًا آخر.

الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، تأكدي من اختيارك لخيارات الأطعمة الصحية.

استخدمي المنتجات التي لن تؤدي إلى انسداد المسام.

تأكدي من استخدام كريم واق من الشمس خالي من الزيوت بشكل يومي.

حب الشباب الذقن ليس مشكلة معقدة للغاية ويمكن إدارته بفعالية من خلال إجراء تغييرات معينة في النظام الغذائي ونمط الحياة، إذا لم تنجح هذه النصائح ، يجب عليك استشارة طبيب أمراض جلدية جيد للحصول على أفضل خيارات العلاج.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.