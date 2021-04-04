ضياء السيد: خماسية صن داونز كادت تتكرر مع الأهلي أمام المريخ

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إنه شعر بخماسية صن داونز كادت أن تتكرر مع الأهلي أمام المريخ السوداني.





وأضاف ضياء السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجموعة الأهلي ببطولة دوري الأبطال ضعيفة جدًا، ولا يليق أن يقدم حامل اللقب فيها أسوأ مباراتين.





وتابع: الأهلي نجح في العودة بالنتيجة أمام المريخ لضعف مستوى المنافس، وما حدث صعب تكراره أمام فريق قوي.





وأردف: الأمور سهلة جدًا للأهلي، لكن لماذا نتسبب في توتر الجمهور وجعلهم يفقدون الثقة، من حق الشناوي تعنيف زملائه ولكن داخل غرفة خلع الملابس وليس في الملعب.



