سفير مصر بـ الجزائر: الزمالك كان بمقدوره الفوز على المولودية بأكثر من هدفين

قال أيمن مشرفة، سفير مصر في الجزائر، إن الزمالك قدم مباراة كبيرة وجيدة، مشيرا إلى أن رجولة لاعبي كانت علي أعلي مستوي أمام المولودية، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.





وأضاف أيمن مشرفة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة وفنيا كان علي أعلي مستوي، مشيرا أن كان بمقدور لاعبيه الفوز بنتيجة أكبر بكثير، ولكن الحمد لله الزمالك نجح في الخروج بما أراد من المباراة.



