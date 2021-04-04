هالة فاخر: رفضت دور الصعيدية بمسلسل ابن حلال في البداية

قالت الفنانة هالة فاخر إنها قدمت شخصية سيدة صعيدية في مسلسل "ابن حلال" وأول مرة في حياتها الفنية تجسد شخصية صعيدية، مضيفة أن المخرج عندما أرسل لها الدور رفضته لكنه اقنعها.

وأضافت هالة فاخر خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: كنت قلقة من دور السيدة الصعيدية لانها شخصية قوية وكنت اشعر انها شخصية صعبة لكن الحمد لله نال استحسان المشاهدين".

وتابعت أن زوزو نبيل وسهير المرشدى أفضل من قدم دور المرأة الصعيدية في الدراما المصرية.

يذكر أن هالة فاخر شاركت في موسم رمضان الماضي ؤمسلسل "سكر بزيادة" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد.

مسلسل "سكر بزيادة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عملية نصب تتعرض لها كل من نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر بسبب فيلا.

شارك فى المسلسل كضيوف شرف كل من احمد السقا وصبرى فواز وسميحة أيوب وبيومى فؤاد.