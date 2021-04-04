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فن

هالة فاخر: الدور مش بكبره.. أشارك في نجيب زاهي زركش بحلقة واحدة

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:23 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة هالة فاخر إنها ستظهر في حلقة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسل نجيب زاهى زركش في رمضان هذا العام في أول حلقة وبتموت في نهاية الحلقة . 

وأضافت هالة فاخر خلال لقائها والفنان كمال أبورية مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: الشغل مع شادى الفخرانى ممتع وبيهتم بالتفاصيل جدا وأنا بعتز بالدور ده جدا . 

ووجهت رسالة إلى زملائها من الفنانين، قائلة: "الدور مش بكبره لكن بتفاصيله".

وأشارت إلى أنها لم تقدم في حياتها شخصية سيدة صعيدية الا مرة واحدة من الفنان محمد رمضان بمسلسل " ابن حلال " وأن أفضل من قام بتقديم المرأة الصعيدية في الدراما المصرية هي النجمة زوزو نبيل والممثلة القوية سهير المرشدي.
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