هالة فاخر: الدور مش بكبره.. أشارك في نجيب زاهي زركش بحلقة واحدة

قالت الفنانة هالة فاخر إنها ستظهر في حلقة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسل نجيب زاهى زركش في رمضان هذا العام في أول حلقة وبتموت في نهاية الحلقة .





وأضافت هالة فاخر خلال لقائها والفنان كمال أبورية مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: الشغل مع شادى الفخرانى ممتع وبيهتم بالتفاصيل جدا وأنا بعتز بالدور ده جدا .





ووجهت رسالة إلى زملائها من الفنانين، قائلة: "الدور مش بكبره لكن بتفاصيله".



