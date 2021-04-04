مجلس وزراء الداخلية العرب : نثق فى قيادات وأجهزة المملكة الأردنية

تابعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باهتمام كبير الأحداث الحاصلة في المملكة الأردنية الهاشمية أمس .





وتقمن الأمانة العامة عاليًا الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، فإنها تؤكد وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة ثقتها في حكمة قيادتها الرشيدة وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.