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أخبار العالم

سفير عمان عن موكب المومياوات: نفخر كعرب بهذا الإنجاز العظيم

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:22 ص
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

عبر سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، عبد الله الرحبي، عن سعادته بالحدث العالمي الفريد الذي شهدته مصر بنقل مومياوات ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة في مشهد مهيب لفت نحوه أنظار العالم أجمع، مهنئًا مصر قيادة وحكومة وشعبًا لهذا الإنجاز العظيم .

 

وقال "الرحبي"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، "موكب ذهبي مهيب تكريما لملوك  مصر عبر العصور برعاية  الرئيس المصري في رحلة من المتحف المصري الى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط .

 

وأضاف سفير سلطنة عمان لدى القاهرة: "تحية لمصر حكومة و شعبا على هذا الانجاز والبعث الجديد لروح الثقافة والحضارة ويحق للشعب المصري ولنا كعرب أن نفخر وأن نعتز بهذا الإنجاز، مبرروك لمصر".

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