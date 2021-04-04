منها الجعران المجنح .. عالم مصريات يفسر الرموز على عربات المومياوات الملكية

اهتم الملايين حول العالم بمتابعة موكب المومياوات الملكية، الذي انطلق أمس من المتحف المصري بالتحرير للمتحف الحضارة بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية تضم 18 ملك مصري و4 ملكات مصريات، وتم نقل كل مومياء في عربة خاصة بها على حدة واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في متحف الحضارة.





العربات وتصميمها الفريد من نوعه كان موضع اهتمام الجميع، حيث تميزت العربات الملكية بشكل فريد يعلو جانبي كل عربة ملكية أجنحة كبيرة، ويفسر د. بسام الشماع عالم المصريات والمؤرخ المصري لـ «صدى البلد» دلالات الرموز والكتابات على العربات الملكية ومنها الأجنحة الكبيرة.





ويقول أن الأجنحة الكبيرة كانت ترمز قديما للحماية، وهو الرمز نفسه الموجود على تابوت الملك «توت عنخ آمون» لنسر يضم جناحيه، وكان لتصميم عربات الموكب كان لها النصيب الاكبر من الإشادة في رأيه.





وتابع لـ «صدى البلد»: "أظن انه بخلاف الشكل المميز للعربات فإنها كنت تتمتع بخاصية لمنع الاهتزازات وذلك لعدم التأثير أو إصابة المومياوات بخلل حيث من الضروري أن تُنقل بعناية".



ومن ضمن الرموز المدونة على العربات وكذلك في متحف الحضارة، تصميم الشعار للموكب الملكي، والذي يتضمن الجعران المجنح، ويوضح عالم المصريات، أن الجعران له دلالة في مصر القديمة بالبعث والحياة الأخرى.

وأوضح أن المصري القديم حين رسم هذا الشعار أو نحته وصنع التمائم ودمجه بالأجنحة كان بهدف الإيمان بالحياة الأخرى، ويقول: "في تصميم اللوجو الأمر مختلف قليلا حيث تم وضع الجعران في الأعلى بطريقة مختلفة عن تصميم المصري القديم لها".

تضمنت كل عربة ملكية بالموكب كتابة اسم الملك بأربع لغات، مشيدا بكتابة اسم الملك باللغة الهيروغليفية وهو ما يعد تعريفا باللغة القديمة أمام العالم، كما أوضح الشماع، واستكمل أنه من ضمن التنفيذ الجيد كتابة اللقب خارج الخرطوشة الملكية، مع كتابة الاسم للملك أو الملكة باللغتين العربية والإنجليزية.





ولكن الترجمة غير الحرفية للشعار واختلاف الكتابة الأجنبية عن العربية كانت موضع جدل، ويقول الشماع: "يتوجب كتابة الترجمة الحرفية باللغة الإنجليزية لموكب المومياوات الملكية، ولكن الترجمة الإنجليزية وهي موكب الفراعين الذهبية، غير حرفية ولم تتضمن على الأقل كلمة مومياوات".