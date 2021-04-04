فوز الزمالك على المولودية .. كارتيرون يؤكد عقدته التاريخية لأندية الجزائر

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تفوقه على الأندية الجزائرية في المواجهات المباشرة، بعد الفوز الذي حققه الأبيض أمس السبت، على حساب مولودية الجزائر بثنائية.





وحقق الزمالك انتصارا غاليا خارج الديار على حساب مولودية الجزائر، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لينقذ فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.





وخاض الفرنسي باتريس كارتيرون 6 مباريات سابقة أمام الفرق الجزائرية، أثناء توليه قيادة عدة فرق.





كارتيرون مع مازيمبي





خاض كارتيرون أثناء قيادته لمازيمبي الكونغولي 4 مباريات أمام الفرق الجزائرية، حقق الفوز في 3 منها وخسر مباراة واحدة فقط.





وجاءت أولى المباريات أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2014، وخسر في الجزائر (2-1)، وفاز في ثاني المواجهات خلال مباراة الإياب (3-2) وخرج من البطولة.





المواجهة الثالثة كانت أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي نسخة 2015 وفاز في الجزائر (2-1)، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز (2-0) في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.





كارتيرون مع الأهلي





خاض كارتيرون مع الأهلي مباراتين أمام الفرق الجزائرية والتي جاءت أمام وفاق سطيف من جديد، في نصف نهائي دوري الأبطال 2018.





فاز كارتيرون في المباراة الأولى بالقاهرة (2-0)، ثم خسر في الثانية بنتيجة (2-1)، ليصعد بالأهلي لنهائي البطولة، لكنه خسر اللقب لحساب الترجي.





كارتيرون مع الزمالك



