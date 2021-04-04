وزير السياحة والآثار عن موكب نقل المومياوات: فخور انى مصري





ونشر العناني العديد من صور حفل الموكب، قائلا: " سيظل يوم ٣ ابريل ٢٠٢١ من أقرب الأيام الى قلبي.. اليوم شهد تحقيق العديد من الأحلام: تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، ونقلنا موكب المومياوات الملكية، واظهرنا للعالم كله ما نقوم به للحفاظ على حضارتنا التي نقدرها ونحترمها".





وتابع: " كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الأحلام.. فخور بأنني مصري".





ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي".





وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .









وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.

اعرب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عن سعادته باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط.