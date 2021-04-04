محمد مصطفى بعد تأهله لـ أولمبياد طوكيو: لعبت التصفيات مصابا وأحتاج لـ رعاية| خاص

كشف محمد مصطفى لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية عن كواليس تتويجه بذهبية وزن 87 كجم في تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا وتأهله الي أولمبياد طوكيو.





وقال مصطفي لموقع "صدي البلد"، إنه خاض تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو وهو مصاب ولكن ذلك لم يمنعه من المنافسة وتحقيق الذهب.

وأكد مصطفي أنه كان يتوقع الفوز والتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى في مسيرته مع المصارعة، مشيرا الي انه يحتاج الان الي المزيد من الدعم والمعسكرات المختلفة للظهور بشكل جيد في طوكيو خصوصًا وأنه ليس لديه راعي.

وأضاف مصطفي أنه سوف يعود إلى القاهرة في معسكر داخلي لإستكمال الاستعدادات للدورة الأولمبية قبل أن يشارك في أقرب بطولة يونيو المقبل ببولندا.

واستطاع البطل المصري تحت قيادة المدرب أشرف الغربلي التأهل إلى أولمبياد طوكيو في المصارعة الرومانية، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في وزن 87 كجم ضمن منافسات تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 1 وحتى 4 أبريل الجاري.



