ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مصطفى بعد تأهله لـ أولمبياد طوكيو: لعبت التصفيات مصابا وأحتاج لـ رعاية| خاص

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
كشف محمد مصطفى لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية عن كواليس تتويجه بذهبية وزن 87 كجم في تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا وتأهله الي أولمبياد طوكيو.

وقال مصطفي لموقع "صدي البلد"، إنه خاض تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو وهو مصاب ولكن ذلك لم يمنعه من المنافسة وتحقيق الذهب.
  
وأكد مصطفي أنه كان يتوقع الفوز والتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى في مسيرته مع المصارعة، مشيرا الي انه يحتاج الان الي المزيد من الدعم والمعسكرات المختلفة للظهور بشكل جيد في طوكيو خصوصًا وأنه ليس لديه راعي.
 
وأضاف مصطفي أنه سوف يعود إلى القاهرة في معسكر داخلي لإستكمال الاستعدادات للدورة الأولمبية قبل أن يشارك في أقرب بطولة يونيو المقبل ببولندا.
 
واستطاع البطل المصري تحت قيادة المدرب أشرف الغربلي التأهل إلى أولمبياد طوكيو في المصارعة الرومانية، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في وزن 87 كجم ضمن منافسات تصفيات إفريقيا/أوقيانوسيا والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 1 وحتى 4 أبريل الجاري.

وشهدت منافسات بطولة إفريقيا/ أوقيانوسيا تألق كبير لبعثة المصارعة المصرية حيث تأهل إلى طوكيو كل من هيثم فهمي ومحمد مصطفى وعبد اللطيف منيع بالإضافة إلى سمر حمزة التي تأهلت اليوم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة