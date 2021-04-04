الأحفاد يستقبلون الأجداد | الرئيس السيسي يستقبل ملوك مصر بمتحف الحضارة.. والعالم يقف منبهرًا أمام المصريين

موكب نقل المومياوات الملكية.. قد يبدو لنا المشهد مألوفًا فهذا ليس بجديد على المصريين، ولكن العالم كان يقف منبهرًا اليوم أمام حدث مصري عظيم وعريق وهو موكب المومياوات الملكية المهيب الذى يضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20 ، فيعد هذا الحدث أهم حدث ثقافي وتاريخي خلال عام 2021.





احتفال المومياوات الملكية:





نظمت مصر اليوم احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .





بدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.





ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.









تاريخ المومياوات الملكية





تم اكتشاف أغلب تلك المومياوات الملكية فى خبيئتين أحدهما فى خبيئة الدير البحري داخل مقبرة بالجبل غرب الأقصر سنة 1881م، والأخري فى مقبرة أمنحتب الثاني فى وادي الملوك فى الأقصر فى 1898م .





ابطال موكب المومياوات





يضم موكب المومياوات العديد من الملوك على مر العصور، ومن اقدم هؤلاء الملوك الملك سقنن رع الثاني الذى بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس واستكمل ابنه الملك أحمس معركة التحرير من بعده، وايضًا الملكة أحمس نفرتاري وابنها الملك امنحتب الأول،و الملكة حتشبسوت صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر،والملك تحتمس الثالث أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم، والملك تحتمس الرابع والذى وضع لوحة عند صدر تمثال ابو الهول تحكي كيف وصل إلي العرش بعد رؤيا شاهد فيها أبو الهول يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن يجلس على عرش مصر ، والملك امنتحتب الثالث وزوجته الملكة تي وهما والدا الملك امنتحتب الرابع المعروف باسم اخناتون، والملك سيتي الأول وهو صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس، الملك رمسيس الثاني صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى التاريخ البشري وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة وبه ظاهرة تعامد الشمس مرتين فى نفس اليوم فى شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، والملك رمسيس الثالث والذى استطاع أن يحمي مصر من غزوات شعوب البحر وبنى معبد مدينة هابو فى مدينة الأقصر.





متحف الحضارة المصرية:





ويضم كل هذه المومياوات متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الذى يعد أكبر متاحف الحضارة فى العالم، وهو فريد من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومصمم لأن يكون مركز حضاري ثقافي ترفيهي تعليمى متكامل بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا لعرض مومياوات ملوكنا وملكاتنا بشكلًا يليق بتاريخم وحضارتهم، ليحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات التى عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.