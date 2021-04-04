الأحفاد يستقبلون الأجداد | الرئيس السيسي يستقبل ملوك مصر بمتحف الحضارة.. والعالم يقف منبهرًا أمام المصريين

موكب نقل المومياوات الملكية.. قد يبدو لنا المشهد مألوفًا فهذا ليس بجديد على المصريين، ولكن العالم كان يقف منبهرًا اليوم أمام حدث مصري عظيم وعريق وهو موكب المومياوات الملكية المهيب الذى يضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20 ، فيعد هذا الحدث أهم حدث ثقافي وتاريخي خلال عام 2021.
احتفال المومياوات الملكية:
نظمت مصر اليوم احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .
بدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.
ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
تاريخ المومياوات الملكية
تم اكتشاف أغلب تلك المومياوات الملكية فى خبيئتين أحدهما فى خبيئة الدير البحري داخل مقبرة بالجبل غرب الأقصر سنة 1881م، والأخري فى مقبرة أمنحتب الثاني فى وادي الملوك فى الأقصر فى 1898م .
ابطال موكب المومياوات
يضم موكب المومياوات العديد من الملوك على مر العصور، ومن اقدم هؤلاء الملوك الملك سقنن رع الثاني الذى بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس واستكمل ابنه الملك أحمس معركة التحرير من بعده، وايضًا الملكة أحمس نفرتاري وابنها الملك امنحتب الأول،و الملكة حتشبسوت صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر،والملك تحتمس الثالث أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم، والملك تحتمس الرابع والذى وضع لوحة عند صدر تمثال ابو الهول تحكي كيف وصل إلي العرش بعد رؤيا شاهد فيها أبو الهول يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن يجلس على عرش مصر ، والملك امنتحتب الثالث وزوجته الملكة تي وهما والدا الملك امنتحتب الرابع المعروف باسم اخناتون، والملك سيتي الأول وهو صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس، الملك رمسيس الثاني صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى التاريخ البشري وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة وبه ظاهرة تعامد الشمس مرتين فى نفس اليوم فى شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، والملك رمسيس الثالث والذى استطاع أن يحمي مصر من غزوات شعوب البحر وبنى معبد مدينة هابو فى مدينة الأقصر.
متحف الحضارة المصرية:
ويضم كل هذه المومياوات متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الذى يعد أكبر متاحف الحضارة فى العالم، وهو فريد من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومصمم لأن يكون مركز حضاري ثقافي ترفيهي تعليمى متكامل بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا لعرض مومياوات ملوكنا وملكاتنا بشكلًا يليق بتاريخم وحضارتهم، ليحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات التى عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.