خبير: السياحة ستعود إلى مصر بفضل موكب نقل المومياوات

قال الدكتور محمد الشربيني ، الخبير السياحي العالمي ، إن الموكب الضخم لنقل المومياوات، ليس احتفالية لتخليد أو ذكرى أو تكريم لملوك وملكات الفراعنه، إنما مجرد إثبات للعالم، بأن مصر قادرة ، وهي الحضارة، والمستقبل.





وأضاف محمد الشربيني في مداخلة هاتفية عبر "سكايب " مع برنامج " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار": علينا ألا ننسى أن أصل حضارات العالم ونموها ، يرجع إلى الحضارة المصرية ، التي نفتخر بها دائمًا .





وتابع " الشربيني " ، أن الدولة المصرية واعدة بعودة السياحة من كل الدول، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية " توت عنخ أمون " التي توجد في أمريكا ، تعمل على تنشيط السياحة في مصر .