مواطن يشكو من حدوث خطأ في بطاقته التموينية

أرسل المواطن مصطفي جمال حسن شكوى لموقع صدى البلد يتضرر فيها من حدوث خطأ فى بطاقته التموينية.
قال فى نص رسالته: "قمت بعمل بطاقة تموينية خاصة بي وبالفعل استلمتها وفوجئت بمكتب التموين الذي انا تابع له يخطرني بأن البطاقة لصرف خبز فقط وللاسف تعجبت وكنت في ذهول وزعلت جدا ولو كنت اعرف انها للخبز فقط لما استخرجتها".
وتابع: "اتوسل اليكم بمد يد المساعدة حتي اقوم بصرف حصتي التموينية كاملة وهو الغرض من استخراج البطاقة وارجوكم عرض شكوتي علي مجلس الوزراء ووزير التموين وكلي امل في مساعداتكم".
للتواصل مع الحالة: 01280187198
رقم البطاقة: 28903011603691
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