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بين الناس

طالب ثانوي يناشد المسئولين لعلاجه من الشلل الدماغي

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عمرو عاشور شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من إصابته بمرض شلل دماغي.

وقال في شكواه أنا عمرو إبراهيم عاشور طالب بالصف الأول الثانوى اعاني من  شلل دماغي Cerebral Palsy وكهرباء زائدة بالمخ وإضطرابات أخرى  وأطالب المسؤلين بضرورة دعمي لإنتقالي من إسكندرية إلى القاهرة لمعالجة وضعي الطبي بالمستشفيات العسكرية داخل القاهرة على نفقة الدولة.

وأوضح عاشور أنه يعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهرباء زائدة بالمخ وضعف وتقلص عضلي بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف في الحركة وعدم إستقرار بالأعصاب منذ أن تم إصابته بالصفرا بعد ولادته بإسبوع ولم يتم تغيير الدم وإرتفعت نسبة الصفرا بالدم.

وقال: أؤكد أنني حاولت علاج وضعي الطبي لكن لم يفيدني أحدًا ولذلك أطالب بضرورة دعمي بالدعم الكامل وبدل إنتقال لإنتقالي من إسكندرية إلى القاهرة وضرورة توفير سكن مناسب بالقاهرة للإقامة والتعايش والمعالجة الطبية المكثفة والمتابعة داخل القاهرة.

للتواصل 01224843048

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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