طالب ثانوي يناشد المسئولين لعلاجه من الشلل الدماغي

أرسل القارئ عمرو عاشور شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من إصابته بمرض شلل دماغي.





وقال في شكواه أنا عمرو إبراهيم عاشور طالب بالصف الأول الثانوى اعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهرباء زائدة بالمخ وإضطرابات أخرى وأطالب المسؤلين بضرورة دعمي لإنتقالي من إسكندرية إلى القاهرة لمعالجة وضعي الطبي بالمستشفيات العسكرية داخل القاهرة على نفقة الدولة.





وأوضح عاشور أنه يعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهرباء زائدة بالمخ وضعف وتقلص عضلي بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف في الحركة وعدم إستقرار بالأعصاب منذ أن تم إصابته بالصفرا بعد ولادته بإسبوع ولم يتم تغيير الدم وإرتفعت نسبة الصفرا بالدم.





وقال: أؤكد أنني حاولت علاج وضعي الطبي لكن لم يفيدني أحدًا ولذلك أطالب بضرورة دعمي بالدعم الكامل وبدل إنتقال لإنتقالي من إسكندرية إلى القاهرة وضرورة توفير سكن مناسب بالقاهرة للإقامة والتعايش والمعالجة الطبية المكثفة والمتابعة داخل القاهرة.





للتواصل 01224843048





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