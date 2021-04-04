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رياضة

سندس حشانة محترفة يد الأهلي: الروح أسباب تحقيق الألقاب.. وأحسم مصيري مع الفريق بعد الدوري

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعربت اللاعبة التونسية سندس حشانه محترفة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادتها بعد التتويج بلقب دوري منطقة القاهرة على حساب نادي الشمس بنتيجة 22/19.

وقالت سندس حشانة لموقع "صدي البلد انها سعيدة للغاية بالتتويج بلقب دوري منطقة القاهرة الذي يعد ثاني ألقابها مع القلعة الحمراء، متمنية أن تستمر على نفس الأداء والمستوى حتى تتوج ببطولة الدوري العام.

وأوضحت سندس حشانة أن مباراة النهائي أمام الشمس كانت صعبة للغاية حيث كانت ضد فريق محترم للغاية، لكن روح وعزيمة اللاعبات كانت سببًا رئيسيًا في التتويج باللقب.

وأضافت أن مسيرتها الاحترافية مع الفريق حتى الآن ناجحة خاصةً بعد التتويج بلقب كأس مصر ودوري منطقة القاهرة، ولكنها تطمح بالتتويج بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة .

وواصلت سندس حشانه: “سأتخذ قرار تجديد تعاقدي مع الفريق بعد إنتهاء بطولة الدوري، لأنني أركز حاليًا في مباريات الدورة المجمعة فقط.”

واختتمت حديثها بشأن إنتشار ظاهرة تواجد اللاعبين التونسيين في مصر خلال السنوات الأخيرة قائلةً: “شئ رائع أن يتواجد لاعبين من تونس في مصر بمختلف الرياضات والعكس، وهذا يدل على الأخوة والمحبة بين الشعبين المصري والتونسي وأيضًا الأمة العربية بأكملها، وأتمنى أن نشرف الرياضة التونسية على أكمل وجه.”
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