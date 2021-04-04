سندس حشانة محترفة يد الأهلي: الروح أسباب تحقيق الألقاب.. وأحسم مصيري مع الفريق بعد الدوري

أعربت اللاعبة التونسية سندس حشانه محترفة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادتها بعد التتويج بلقب دوري منطقة القاهرة على حساب نادي الشمس بنتيجة 22/19.





وقالت سندس حشانة لموقع "صدي البلد انها سعيدة للغاية بالتتويج بلقب دوري منطقة القاهرة الذي يعد ثاني ألقابها مع القلعة الحمراء، متمنية أن تستمر على نفس الأداء والمستوى حتى تتوج ببطولة الدوري العام.





وأوضحت سندس حشانة أن مباراة النهائي أمام الشمس كانت صعبة للغاية حيث كانت ضد فريق محترم للغاية، لكن روح وعزيمة اللاعبات كانت سببًا رئيسيًا في التتويج باللقب.





وأضافت أن مسيرتها الاحترافية مع الفريق حتى الآن ناجحة خاصةً بعد التتويج بلقب كأس مصر ودوري منطقة القاهرة، ولكنها تطمح بالتتويج بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة .





وواصلت سندس حشانه: “سأتخذ قرار تجديد تعاقدي مع الفريق بعد إنتهاء بطولة الدوري، لأنني أركز حاليًا في مباريات الدورة المجمعة فقط.”



